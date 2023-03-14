鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至3.52元，預估目標價為55.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.63元下修至3.52元，其中最高估值3.96元，最低估值3.41元，預估目標價為55.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 3.96 4.08
最低值 3.41 3.82
平均值 3.62 3.95
中位數 3.52 3.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 22,969,000 24,981,000
最低值 22,409,000 23,465,000
平均值 22,797,500 24,223,000
中位數 22,906,000 24,223,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 1.16 1.39 3.36 3.26
營業收入
(單位：新台幣千元)		 18,380,295 17,322,986 21,613,680 23,006,584

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1319/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.33%

$11,933

原投組報酬率

+10.55%

$11,055

投組標的成分

  • 40%

    台驊投控

    2636

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    立端

    6245

  • 10%

    創惟

    6104

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞