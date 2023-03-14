鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至2.74元，預估目標價為26元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對中信金(2891-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.74元，其中最高估值3.19元，最低估值2.12元，預估目標價為26元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 3.19 3.6 3.63
最低值 2.12 2.74 3.63
平均值 2.67 3.15 3.63
中位數 2.74 3.08 3.63

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 333,152,000 232,014,000 179,951,712
最低值 193,201,809.53 196,008,600.97 179,951,712
平均值 225,622,301.59 211,496,927.82 179,951,712
中位數 204,293,500 208,982,555.16 179,951,712

歷史獲利表現

項目 2021年 2019年 2018年 2017年
EPS 2.73 2.16 1.85 1.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		 186,057,824 264,717,728 314,374,591 349,763,657

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2891/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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