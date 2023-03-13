鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為26.05元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中信金(2891-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.75元下修至2.69元，其中最高估值3.19元，最低估值2.39元，預估目標價為26.05元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.19
|3.6
|3.63
|最低值
|2.39
|2.74
|3.63
|平均值
|2.7
|3.17
|3.63
|中位數
|2.69
|3.2
|3.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|330,258,000
|232,014,000
|179,951,712
|最低值
|193,201,809.53
|196,008,600.97
|179,951,712
|平均值
|235,385,561.91
|211,496,927.82
|179,951,712
|中位數
|219,803,000
|208,982,555.16
|179,951,712
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|2.73
|2.16
|1.85
|1.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|186,057,824
|264,717,728
|314,374,591
|349,763,657
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2891/financials/ratios
最新相關新聞
- 外資近5日賣超個股
- 外資近3日賣超個股
- 14家金控前2月賺478.99億元、比去年腰斬 這兩家逆勢翻倍成長
- 聯準會鷹爪抓傷台股 官股券商3天斥資百億元穩盤 護盤標的曝光
- Costco聯名卡激戰也沒在怕 中國信託信用卡手續費收入居冠且狠甩亞軍
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。