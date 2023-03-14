鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過153.3億美元，Voyager Token(VGX)24小時漲幅達0.87%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格24,315.94美元，24小時漲跌幅+9.02%；以太幣(ETH)現報價格1,674.25美元，24小時漲跌幅+4.58%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達153.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.6億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.26億美元。

24小時漲幅：Voyager Token(VGX)24小時漲幅0.87%；Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅1.21%；ApeCoin(APE)24小時漲幅1.15%。

24小時跌幅：Liquity(LQTY)24小時跌幅33.5%；CFX(CFX)24小時跌幅34.2%；TOMO(TOMO)24小時跌幅16.3%。

近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅29.1%；Mask Network(MASK)近一週漲幅15.5%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅11.9%。

近一週跌幅：Liquity(LQTY)近一週跌幅37.8%；KAVA(KAVA)近一週跌幅33.2%；INJ(INJ)近一週跌幅31.1%。

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