盤中速報 - 旭富(4119)股價大漲至117.0元，漲幅達7.34%

旭富(4119-TW)14日09:15股價上漲8元，報117.0元，漲幅7.34%，成交916張。
旭富(4119-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售。
近5日股價下跌3.96%，台灣加權指數下跌1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-259 張
- 外資買賣超：-267 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
- 融資增減：-178 張
- 融券增減：-1 張
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