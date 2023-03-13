盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.39%報982.0元，成交1,320張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.39%，13日09:12報982.0元，成交1,320張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲3.1%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.52%。台灣加權指數下跌0.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-754 張
  • 外資買賣超：-643 張
  • 投信買賣超：-203 張
  • 自營商買賣超：+92 張
  • 融資增減：+742 張
  • 融券增減：+57 張

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