〈能源盤後〉鮑爾言論引發升息擔憂 數據解讀一體兩面 原油本周跌近4%

原油期貨價格周五 (10 日) 終於收高，但本周因聯準會 (Fed) 主席鮑爾(Jerome Powell) 發表鷹派的利率評論，原油大跌近 4%。

分析師表示，美國 2 月非農就業新增 31.1 萬人，遠高於預期，引起 Fed 恐加強升息的預期，但經濟強勁也預示著能源需求良好，因此也可能被視為油價的支撐力。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 96 美分或 1.3%，收於每桶 76.68 美元，近月 WTI 原油期貨價格本周下跌 3.8%。

5 月交割 Brent 期貨價格上漲 1.19 美元或 1.5%，​​收每桶 82.78 美元，近月 Brent 原油期貨價格本周跌近 3.6%。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.6458 美元，本周下跌 3.8%。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.9%，收每加侖 2.7729 美元，本周下跌 4.8%。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.4%，收每百萬 Btu 2.43 美元，本周下跌 19%。。

市場驅動力

能源顧問公司 Velandera Energy Partners 管理者 Manish Raj 表示，原油市場陷入不利的通膨和復甦的就業市場之間，強悍的就業報告和鮑爾造成的黯淡前景，讓市場更加肯定 Fed 別無選擇，只能進一步升息。

WTI 和 Brent 原油期貨價格本周均創截至 2 月 17 日當周以來的最大單周跌幅。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，鮑爾的立場非常強硬，市場在價格上反映了更大幅度的升息，以及更高的最終利率，可能達到 6%，因此經濟衰退的可能性增加，石油需求的可能性也下降，導致價格下跌。「因為美國收緊貨幣政策恐導致經濟收縮，交易員開始對經濟收縮進行定價。」

鮑爾周二在參議院作證時警告，利率須升至高於先前預期的水準，才能控制通膨，且 3 月升息幅度恐更高。

鮑爾周三在眾議院作證時表示，3 月升息幅度尚未有任何決定，並強調即將發布的數據的重要性。

美國勞工部周五公布 2 月非農新增就業 31.1 萬人，高於《華爾街日報》調查的經濟學家預期的 22.5 萬人，而 1 月修正後為增加 50.4 萬人。

StoneX 堪薩斯城能源團隊周五表示，一直到周四，市場都在鮑爾的評論中掙扎，最後強勁的就業報告顯示，經濟依然有活力，且目前可以支撐更高的聯邦資金利率。

Energy Aspects 長期研究主管 Matt Parry 認為，未來幾周的石油價格仍將波動，因為石油交易沒有明確方向，但今年下半年基本面應該會收緊，因為中國的經濟重啟會加速並簡化，從而支撐能源需求上升。

其他消息方面，根據 S&P Global Commodity Insights 周五發布的普氏調查，儘管俄羅斯石油產量小增 1 萬桶 / 日，但石油輸出國組織與其盟國 (OPEC+) 2 月地石油產量仍下降 8 萬桶 / 日。