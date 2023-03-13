鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為32.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.88元，其中最高估值1.08元，最低估值0.53元，預估目標價為32.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|1.08
|1.49
|最低值
|0.53
|1.09
|平均值
|0.82
|1.27
|中位數
|0.88
|1.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|456,730,000
|474,545,000
|最低值
|392,400,097.25
|379,606,999.86
|平均值
|428,823,824.08
|418,557,903.19
|中位數
|430,307,000
|401,521,709.72
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.15
|4.02
|0.05
|0.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
|366,240,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2002/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。