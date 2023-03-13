中國新總理記者會登場 李強：全年經濟成長5%目標 需要倍加努力

中國國務院新總理李強周一（13 日）召開首場總理記者會，他說政府欲達成全年經濟成長 5% 的目標，需要倍加努力，且民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。

全國人民大會周一閉幕後，李強上午在人民大會堂三樓金色大廳與中外記者見面。他表示，今年經濟成長目標定在 5% 左右，現在經濟總量大了，規模已經超過人民幣 120 兆元，且中國經濟面臨諸多新挑戰。因此，政府要達標「恐怕也不是件容易的事，需要我們倍加努力」。

李強進一步表示，要達到經濟擴張 5% 的目標，需要打好以下組合拳：宏觀政策組合拳、擴大需求組合拳、改革創新組合拳、防範化解風險組合拳。

政府要推動高品質發展

李強也說，大多數民眾不會天天緊盯 GDP，更在乎的一定是自己身邊的具體事情，譬如房子、就業、收入、教育、醫療、生態環境等。因此，他說，政府的工作要貼近民眾實際感受，要真正做到「民有所盼、政有所為」。

李強在記者會上宣示，要推動高品質發展。他說，目前中國經濟發展取得成就，但發展不均衡、不充分；以前政府要解決「有沒有」的問題，下一步要關注「好不好」的問題，特別要提升科技創新能力、推動發展方式綠色轉型。

在民營經濟方面，李強說，去年有一段時間，社會上出現一些對民營經濟發展的不正確的言論，導致一些企業家心存憂慮。其實，黨中央發展民營經濟的方針政策一直十分明確，中共「二十大」與中央經濟工作會議都曾強調民營經濟的重要性，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。

此外，李強表示，政府在推動「中國式現代化」、實現第二個百年奮鬥目標的過程中，仍必須「吃改革飯、走開放路」。他說：「要堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，在深化改革開放中不斷增強發展的動力和活力。」

中國人口紅利並未消失

李強說，人口紅利既要看人口數量更要看人口品質，既要看人口數更要看人才數。他說，中國勞動人口接近 9 億人，每年新增勞動力為 1,500 萬人，人力資源豐富仍然是中國的巨大優勢。

更重要的是，中國接受高等教育的人口已經超過 2.4 億人，每年新增勞動力平均受教育年限達到 14 年。因此，中國的人口紅利並未消失，發展動力依舊強勁。

中美關係

李強在談及中美關係時說：「中美兩國『脫鉤』的論調有時候還比較熱，但不知到底有多少人在這種炒作中真正受益。中美經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展當中受益。中美可以合作，中美應該合作，中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒有好處。」

兩岸關係

他在提及兩岸關係時則說：「兩岸同胞一家人，血濃於水，打斷骨頭連著筋，早日實現兩岸正常往來，恢復常態化合作是我們期盼。」

李強強調，將在「一個中國」原則、「九二共識」基礎上，繼續推動兩岸經濟文化交流合作，讓更多台胞、台企到中國來，且不只願意來，還要融得進，有更好的發展。