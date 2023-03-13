盤中速報 - 晶華(2707)急拉2.41%報275.5元，成交606張

晶華(2707-TW)近5分K漲速2.41%，13日09:26報275.5元，成交606張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶華(2707-TW)近5日股價下跌9.06%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌6.06%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,161 張
- 外資買賣超：-1,250 張
- 投信買賣超：-620 張
- 自營商買賣超：-291 張
- 融資增減：-413 張
- 融券增減：-170 張
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