盤中速報 - 晶華(2707)急拉2.41%報275.5元，成交606張

晶華(2707-TW)近5分K漲速2.41%，13日09:26報275.5元，成交606張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶華(2707-TW)近5日股價下跌9.06%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌6.06%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,161 張
  • 外資買賣超：-1,250 張
  • 投信買賣超：-620 張
  • 自營商買賣超：-291 張
  • 融資增減：-413 張
  • 融券增減：-170 張

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