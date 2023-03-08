盤中速報 - 晶華(2707)急跌-2.32%報295.0元，成交297張

晶華(2707-TW)近5分K跌速2.32%，08日09:07報295.0元，成交297張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶華(2707-TW)近5日股價下跌4.48%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌1.28%。台灣加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,443 張
  • 外資買賣超：-1,500 張
  • 投信買賣超：+217 張
  • 自營商買賣超：-160 張
  • 融資增減：-104 張
  • 融券增減：-113 張

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