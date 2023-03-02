盤中速報 - 中化生(1762)急拉2.78%報70.4元，成交607張

中化生(1762-TW)近5分K漲速2.78%，02日09:29報70.4元，成交607張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價上漲2.99%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,189 張
- 外資買賣超：+1,180 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：-523 張
- 融券增減：-6 張
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AI優化後報酬率
+30.15%
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原投組報酬率
+20.79%
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投組標的成分
40%
6155
20%
3207
20%
6533
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10%