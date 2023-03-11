鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至13.99元，預估目標價為250元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.13元下修至13.99元，其中最高估值15.33元，最低估值12.25元，預估目標價為250元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|15.33
|17.08
|最低值
|12.25
|14.89
|平均值
|14.02
|15.89
|中位數
|13.99
|15.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|35,463,000
|38,937,865.94
|最低值
|31,703,000
|35,564,886
|平均值
|33,529,597.99
|37,020,610.88
|中位數
|33,280,605.5
|36,936,067.56
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.2
|9.35
|8.66
|7.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,930,505
|24,924,170
|27,047,502
|23,929,638
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1477/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。