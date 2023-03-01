盤中速報 - 聚陽(1477)急拉2.95%報209.5元，成交1,339張

聚陽(1477-TW)近5分K漲速2.95%，01日09:16報209.5元，成交1,339張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聚陽(1477-TW)近5日股價下跌1.13%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.28%。台灣加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,208 張
- 外資買賣超：-2,116 張
- 投信買賣超：-67 張
- 自營商買賣超：-25 張
- 融資增減：-21 張
- 融券增減：-1 張
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投組標的成分
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20%
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5258
10%
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