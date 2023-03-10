盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.22%報20.7元，成交3,417張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.22%，10日09:54報20.7元，成交3,417張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲6.05%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.16%。台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6,606 張
- 外資買賣超：+6,736 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-130 張
- 融資增減：-179 張
- 融券增減：+12 張
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投組標的成分
40%
4977
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