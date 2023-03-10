盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.22%報20.7元，成交3,417張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.22%，10日09:54報20.7元，成交3,417張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲6.05%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.16%。台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6,606 張
  • 外資買賣超：+6,736 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-130 張
  • 融資增減：-179 張
  • 融券增減：+12 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+30.32%

$13,032

原投組報酬率

+21.19%

$12,119

投組標的成分

  • 40%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    所羅門

    2359

  • 20%

    環科

    2413

  • 10%

    飛宏

    2457

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞