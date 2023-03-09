汎銓去年EPS 6.67元創高 擬配息5.5元

汎銓董事長柳紀綸。(鉅亨網資料照)
汎銓董事長柳紀綸。(鉅亨網資料照)

檢測分析業者汎銓 (6830-TW) 今 (9) 日公布去年財報，受惠半導體客戶積極投入先進製程研發，材料分析 (MA) 業務強勁成長，加上在台灣、中國據點擴增效應顯現，去年毛利率寫下歷史新高，稅後純益 2.88 億元，年增 14.06%，每股稅後純益 6.67 元，同步攀峰。

汎銓去年營收 17.26 億元，年增 17.45%，毛利率 40.25%，年增 2.48 個百分點，營業利益 3.77 億元，年增 27.57%，稅後純益 2.88 億元，年增 14.06%，每股稅後純益 6.67 元。

汎銓董事會也決議通過去年盈餘分配案，每股擬配發 5.5 元現金股利，創歷年配息新高，配發率達 82%，以今日收盤價 132 元計算，現金殖利率達 4.17%。

展望後市，汎銓樂觀看待晶片微縮趨勢，預期隨著電晶體設計朝向越趨複雜的環繞式閘極 (GAA) 電晶體結構及先進封裝等，加上各國政府深化當地半導體產業鏈，皆帶動材料分析 (MA) 市場需求放大。

汎銓預期，首季營運將維持成長，並持續擴大 MA 業務布局，尤其目前半導體客戶對 MA 的需求仍高於現有產能，預期隨著第二季新添購的分析設備陸續到位，將挹注未來營運。

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