益張業績集中上半年 去年營收17.03億創歷史次高 年增3.32%

商用置物架廠商益張 (8342-TW) 今 (6) 日公布最新營收，無懼去年下半年全球陷入經濟成長停滯環境下，益張營運續創佳績，2022 年全年營收達 17.03 億創歷史次高，年增 3.32%，2023 年首季在新產品出貨挹注之下，有助於毛利率的提升。

益張 2022 年 12 月營收 1.03 億元，月減 13.28%，年減 39.41%，第四季營收 3.27 億元，季減 16.32%，年減 30.66%，2022 年營收集中在上半年挹之下，2022 年全年營收達 17.03 億創歷史次高，年增 3.32%。

展望新年度，益張主管指出，2023 年第一季高附加價值類型產品，已有客戶下單動能，對於毛利率貢獻將有機會提升。至於在置物架產品，目前仍處於客戶調整庫存階段，因此第一季將可能呈現毛利率提升，但營收下降趨勢。

同時，公司已將重新展開業務拓展計畫，積極參加各項國際性商業應用產品展覽，持續拓展新產品及新客戶開發機會。整體展望今年在產品結構優化，以及金屬原物料成本呈現持穩的趨勢下，毛利率將有機會提升，營收則將等待客戶庫存持續去化及新產品開發機會，希望能持續維持營運動能成長。

益張 2022 年前三季營收 13.76 億元，毛利率 18.1%，年減 0.1 個百分點，稅後純益 2.05 億元，年增 1.25 倍，每股純益 6.1 元。