艾笛森本季是今年營收低點 霧燈成品Q2試產

艾笛森 (3591-TW) 今 (9) 日召開法說會，與會法人指出，艾笛森車用霧燈成品預計將於第二季開始試產、帶動今年營運，若外部環境不變，本季將是今年谷底，未來營運可望逐步成長。

法人指出，艾笛森進攻車用照明成品，主因品牌商找上門談訂單，預計初期將出貨霧燈為主，目前第一季設備已逐步到位，預計第二季啟動試產，可望開始貢獻營收。

法人表示，艾笛森車用照明成品出貨後可望帶動毛利提升，以霧燈為例，成品售價可望是模組的一倍，產品組合來看，車用照明模組毛利約 20-25%，而車用照明成品預計可達 30-35%，若未來成品稼動率持續提升，可望帶動獲利成長。

艾笛森車用 LED 目前主要為霧燈、日行燈、煞車燈、方向燈與車內氣氛燈的模組，尚未接觸頭燈，模組主要提供模組給下游 Tier-1 廠客戶組裝，再出貨給汽車品牌，如福特、克萊斯勒等。

車用營收分布上，艾笛森美國占 8 成、中國 2 成，目前台北廠出貨美國市場，揚州廠主要負責中國內需市場。

過往艾笛森車用產能皆於揚州廠，考量到美中貿易戰，前年便開始在台北廠建置車用照明模組產線，去年下半年進一步擴大車用成品產線，目前產能足夠，未來也不排除第二階段擴產。