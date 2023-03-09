鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過64.4億美元，Voyager Token(VGX)24小時漲幅達14.4%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格21,686.78美元，24小時漲跌幅-1.47%；以太幣(ETH)現報價格1,533.41美元，24小時漲跌幅-1.35%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達64.4億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.39億美元；泰達幣(USDT)24小時成交量達4.16億美元。

24小時漲幅：Voyager Token(VGX)24小時漲幅14.4%；Mask Network(MASK)24小時漲幅11.6%；FET(FET)24小時漲幅9.74%。

24小時跌幅：Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅13.9%；TROY(TROY)24小時跌幅12.6%；RAY(RAY)24小時跌幅9.83%。

近一週漲幅：DYDX(DYDX)近一週漲幅34%；BinaryX(BNX)近一週漲幅33.8%；SingularityNET Token(AGIX)近一週漲幅32%。

近一週跌幅：Voyager Token(VGX)近一週跌幅45.7%；TRU(TRU)近一週跌幅16.9%；Measurable Data Token(MDT)近一週跌幅7.99%。

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