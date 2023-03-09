鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至36.55元，預估目標價為890元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由35.89元上修至36.55元，其中最高估值43.66元，最低估值29.94元，預估目標價為890元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|43.66
|57.32
|最低值
|29.94
|41.48
|平均值
|36.76
|46.92
|中位數
|36.55
|45.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|7,140,000
|9,141,893.87
|最低值
|5,386,802.9
|6,935,000
|平均值
|5,928,600.41
|7,657,828.94
|中位數
|5,762,696.01
|7,482,539.89
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|46.23
|44.16
|16.08
|15.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,009,012
|6,987,470
|3,746,124
|3,722,351
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。