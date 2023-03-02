鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至35.89元，預估目標價為822.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由35.23元上修至35.89元，其中最高估值43.66元，最低估值32.33元，預估目標價為822.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|43.66
|57.32
|最低值
|32.33
|41.48
|平均值
|36.52
|46.38
|中位數
|35.89
|44.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|7,140,000
|9,141,893.87
|最低值
|5,371,678.81
|6,935,000
|平均值
|5,830,840.24
|7,567,495.12
|中位數
|5,523,000
|7,269,583.75
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|46.23
|44.16
|16.08
|15.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,009,012
|6,987,470
|3,746,124
|3,722,351
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5269/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)目標價調升至822.5元，幅度約4.78%
- 大盤震盪，留意波克夏公司公布13F報告
- 〈台股盤後〉晶圓雙雄難敵傳產扯腿 大盤量縮小跌12點 失守15600點關卡
- ChatGPT 科技業革命 AI相關股迎來爆發力
- 〈焦點股〉IC設計股滿血復活 台股再現八千金
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。