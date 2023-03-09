鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為76元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.05元下修至2.87元，其中最高估值4.22元，最低估值2.03元，預估目標價為76元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|4.22
|4.9
|最低值
|2.03
|2.4
|平均值
|2.93
|3.61
|中位數
|2.87
|3.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|856,203,000
|830,149,000
|最低值
|675,665,000
|679,980,000
|平均值
|767,922,390.5
|760,318,921.4
|中位數
|777,620,171.5
|765,583,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.51
|5.19
|0.78
|3.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。