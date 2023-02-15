中華食品屏東新廠建置案延後到2024年貢獻營收

盒裝豆腐廠中華食品 (4205-TW) 追求生產效益及產能更新，高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」的新廠投資案正在積極趕工中，但依最新進度來看，新廠已經趕不上在今年量產，貢獻營收的年度將延後到 2024 年。

中華食品正在執行的的高、屏「兩廠合一」生產新計畫，主要在納入未來 5 年產能擴張考量，完工量產後將有助生產效益的進一步提升，原計畫在今年下半年投產，但工程延宕，只能在今年底完成所有的硬體設置，明年投入量產。

中華食品高雄大樹廠目前占地 3000 坪，廠內設立豆花、白豆腐及雞蛋豆腐生產線各 2 條，訂單滿載產線爆滿，廠區也沒有可再擴充的空間，因此決議擴充屏東潮州廠的生產產能。中華食品屏東潮州廠 1989 年設置，原設立飲料生產線目前已沒有使用，該廠占地 1.2 萬坪，僅生產部分豆腐產品，形成大樹與潮州廠的土地利用不均衡現象。

中華食品規劃高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」案，將把大樹廠產能更新並遷入潮州廠，此舉為未來 5 年產能擴張一併納入考量。

中華食品 2022 年全年營收達 18.42 億元、年增 6.81%，爲連續第 9 年創新高。2023 年 1 月在春節豆腐消費及火鍋料銷售的挹注之下，2023 年 1 月營收以 1.81 億元績創歷史新高，月增 4.85%，年增 6.97%，其中火鍋料在 1 月的銷售也高達 3834 萬元。

中華食 2022 年前三季稅後純益 2.51 億元、年增 8.6%，每股純益 2.83 元，法人推估，中華食去年全年每股純益應該可以超越 2021 年的 3.76 元。