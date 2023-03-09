盤中速報 - 華晶科(3059)急拉3.78%報37.05元，成交2,510張

華晶科(3059-TW)近5分K漲速3.78%，09日09:16報37.05元，成交2,510張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華晶科(3059-TW)近5日股價上漲4.42%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲7.02%。台灣加權指數上漲1.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+582 張
  • 外資買賣超：+228 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+355 張
  • 融資增減：+173 張
  • 融券增減：-19 張

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