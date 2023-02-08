盤中速報 - 華晶科(3059)急拉2.16%報35.45元，成交1,665張

華晶科(3059-TW)近5分K漲速2.16%，08日11:34報35.45元，成交1,665張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華晶科(3059-TW)近5日股價上漲3.43%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.51%。台灣加權指數上漲0.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-995 張
- 外資買賣超：-1,188 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+197 張
- 融資增減：+398 張
- 融券增減：-17 張
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