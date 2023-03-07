盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至27.5元，漲幅達7.21%

興能高(6558-TW)07日09:14股價上漲1.85元，報27.5元，漲幅7.21%，成交344張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價上漲0.79%，台灣加權指數上漲1.68%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+125 張
- 外資買賣超：+120 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：-8 張
- 融券增減：-1 張
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