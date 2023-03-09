盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.24%報1005.0元，成交338張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.24%，09日09:08報1005.0元，成交338張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價下跌1.71%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.81%。櫃買指數上漲2.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-53 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：-28 張
  • 自營商買賣超：-27 張
  • 融資增減：-15 張
  • 融券增減：-93 張

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  • 40%

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    3289

  • 20%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    環科

    2413

  • 10%

    新盛力

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