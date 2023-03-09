盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.24%報1005.0元，成交338張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.24%，09日09:08報1005.0元，成交338張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價下跌1.71%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.81%。櫃買指數上漲2.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-53 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：-28 張
- 自營商買賣超：-27 張
- 融資增減：-15 張
- 融券增減：-93 張
最新相關新聞
譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.24%，09日09:08報1005.0元，成交338張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價下跌1.71%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.81%。櫃買指數上漲2.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+18.05%
$11,805
原投組報酬率
+8.90%
$10,890
投組標的成分
40%
3289
20%
4977
20%
2413
10%
4931
10%