泰山：公司派再獲國際投票顧問機構ISS及Glass Lewis支持

泰山 (1218-TW) 公司派與龍邦 (2514-TW) 經營權之爭有待本月 16 日召開的股東臨時會改選進入決戰，公司派目前則不斷透過投資人顧問機構尋求聲援，泰山 (8) 日指出，繼昨日 ISS 發布報告公開支持泰山公司派提名的董事候選人後，今日另一知名國際投票顧問機構 Glass Lewis 也發布投票建議報告，全面支持泰山公司派提名的 9 位董事候選人。

泰山公司派在本次提名的人選包括，6 位董事（詹景超、陳諾樺、詹皓鈞、王添盛、詹凱閔、詹謹鴻）；及 3 位獨立董事（顧啟東、黃慧萍、范國華）。

泰山公司引用 Glass Lewis 報告表示，泰山獨立董事陳敏薰及杜英達召開此次股東臨時會，欲全面改選董事，然而市場派卻沒有揭露關於董事候選人的資訊，也缺乏對於泰山經營管理及公司治理方面的論述與未來規劃。因此，Glass Lewis 建議股東反對由龍邦 (2514-TW) 及泰山前副董事長詹晋嘉所分別提名的 9 位及 4 位董事候選人。

泰山公司引用 Glass Lewis 報告也指出，Glass Lewis 強調泰山管理團隊不僅闡述了未來的營運規劃，也以數據證明泰山以優於產業的估值處分全家股票，並展現其優於大盤、產業以及龍邦的總股東報酬率表現。

泰山企業感謝兩家權威投票顧問機構 ISS 及 Glass Lewis 針對公司所提供的數字與證據進行仔細的分析及評估，並且樂見所提名的 9 位董事候選人，同時獲得二大投票顧問機構的全面支持，未來將持續強化本業經營並同時加強實踐公司治理，回饋股東的支持。

Glass Lewis & Co.（通常簡稱為 Glass Lewis），成立於 1985 年，總部位於美國加州，服務涵蓋全球超過 100 個國家的上市公司，為全球投資者提供投票建議、企業治理評估和訊息披露評估等服務，幫助客戶取得更好的投資回報。Glass Lewis 的投票建議和企業治理評估，旨在協助投資者對上市公司進行投票決策，並提高公司的治理水平，在全球廣泛使用，受眾多國際基金與法人投資機構的信任。

ISS 與 Glass Lewis 均曾發布台灣市場股東會投票政策指引。