盤中速報 - 先進光(3362)急拉2.29%報110.5元，成交5,180張

先進光(3362-TW)近5分K漲速2.29%，07日09:04報110.5元，成交5,180張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
先進光(3362-TW)近5日股價上漲25.45%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲6.23%。櫃買指數上漲2.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,475 張
- 外資買賣超：+2,060 張
- 投信買賣超：+1,003 張
- 自營商買賣超：+412 張
- 融資增減：+1,245 張
- 融券增減：+823 張
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