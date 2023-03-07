盤中速報 - 先進光(3362)急拉2.29%報110.5元，成交5,180張

先進光(3362-TW)近5分K漲速2.29%，07日09:04報110.5元，成交5,180張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

先進光(3362-TW)近5日股價上漲25.45%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲6.23%。櫃買指數上漲2.39%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,475 張
  • 外資買賣超：+2,060 張
  • 投信買賣超：+1,003 張
  • 自營商買賣超：+412 張
  • 融資增減：+1,245 張
  • 融券增減：+823 張

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