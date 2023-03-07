〈能源盤後〉中國目標GDP成長5% 市場擺脫擔憂 原油逆轉收高

中國全國人民代表大會設定經濟成長 5% 的目標，在此背景下，交易者衡量其能源需求前景，令原油期貨價格周一 (6 日) 逆轉早盤跌勢，小幅收高。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 64 美分或 0.8%，收於每桶 80.32 美元，自盤中低點 78.32 美元反彈上升。

5 月交割 Brent 期貨價格上漲 32 美分或 0.4%​​，收每桶 86.15 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.7762 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.8686 美元，

4 月交割的天然氣期貨價格大跌 14.4%，收每百萬 Btu 2.577 美元，吐回上周 18% 漲幅的一大部分。

市場驅動力

中國國務院總理李克強周日 (5 日) 在全國人大會議上發表任內最後一份政府工作報告，稱中國今年 GDP 目標成長 5％。去年因應新冠疫情實施封控，導致經濟成長僅 3%，遠低於官方設定的 5.5% 目標。

由於中國是世界上最大的能源消費國之一，石油市場多頭認為，中國對原油的需求激增將有助於推動 2023 年的上漲。

Zaye 資本市場公司投資長 Naeem Aslam 表示，交易者本以為中國已經取消新冠疫情有關的政策，接下來就會看到強勁的需求，但該預期在今日受到一些現實上的打擊。

美國基準原油 WTI 期貨價格周一盤中下跌多達 1.7%，但隨後逆轉走高。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，市場可能不會相信中國的成長預期數據。

「我懷疑他們是在試圖壓低成長，好讓他們可以更便宜地購買大宗商品。看看中國重啟後的相關證據，很明顯中國此舉最有可能是為了設定低門檻，以利日後超越預期。」

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，與此同時，天然氣期貨周一大幅下跌，因為 3 月天氣預報本來顯示，月中供暖需求可能高於平均水準，但周末發布的天氣預報卻趨向更暖和的溫度，導致周一天然氣價格大跌。