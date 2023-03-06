材料- KY2月營收再登新高 估首季營收將連4登峰

國際市場醋片及絲束報價維持在高檔，持續擴產的材料 - KY(4763-TW) 去 (2022) 年第四季單季營收 12.3 億元，爲連續三季改寫歷史新高，而材料 - KY 在今年 1 月營收創新高之後，2 月營收達 4.59 億元，再創新高，第一季營收也樂觀。

材料 - KY 今 (6) 日公布 2 月營收以 4.59 億元創新高，月增 6.29%，年增 1.35 倍，今年的前 2 月營收達 8.91 億元，年增 90.3%，甚至累計今年前 2 月的營收即超車 2022 年第一季的 8.04 億元。

材料 - KY 在今年首季營收也可望在新報價上漲挹注之下，再度連續四個季度改寫歷史新高。

同時，MSCI(明晟) 最新季度調整，台股在全球小型指數則新增包括材料 - KY、高力 (8996-TW) 等 10 檔，此次調整已在 2 月 24 日盤後生效。

材料 - KY 的 2022 前三季營收 30.4 億元，毛利率 35.9%，年增 5.47 個百分點，稅後純益 8.98 億元，年增 2.03 倍，每股純益 15.47 元。材料 - KY 在 2022 年第四季營收創新高，全年營收以 42.69 億元改寫新猷，且目前訂單能見度高，成長動能可望延續，估 2023 年營收可望達到 57 億元。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，除報價上漲外，也加開產能因應需求，預計 2023 年絲束產能將倍增，同時也已獲 2000 噸高價長約訂單，爲今年開出的新產能取得部分保障。

材料 - KY 生產的絲束爲香菸濾嘴等應用，2022 年完成 3000 噸產能擴充，2023 年更將再擴充 1.7 萬噸，總產能提升到 3.7 萬噸，也就是說，到今年 4 月，材料 - KY 的絲束產能較去年同期提升幅度達到 100%。依產品組合來看，2022 年絲束產品占營收比重約 63%，在產能及市場需求的推升之下，公司預估 2023 年的比重將再衝高至 70%。