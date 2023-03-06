女力當道 富達調查：近6成能財務自主高

現代女性財務、職涯越來越能自主，根據富達投信針對 25 歲到 54 歲，共 1000 名女性進行「台灣女力自主大調查」，近 6 成 (58%) 能財務自主，可以根據自己需求規畫，財務自主力比起生活和工作自主性更高。

調查指出，54% 的受訪台灣女性感到生活自主，可遵從自己想法安排生活，43% 表示在工作職涯上能自主選擇想做的事，58% 則表示可財務自主，可依照自己需求規畫。

進一步分析調查結果，台灣女性可根據個別的人生價值觀分成三種樣貌，其中「人生勝力組」善於規劃、執行力強，追求工作和生活的平衡及細水長流財富力；「剛好躺平組」偏好安穩；「成就解鎖組」比起領固定薪水更偏愛爭取獎金。

富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳分析，人生勝力組在工作、生活與財務上具備長期規劃力與執行力，其特質是不躁進、懂得長期持有、穩定成長的投資耐心，因此以「趨勢主題投資」是推薦給人生勝「力」組的理財密碼。

郭秀鳳指出，趨勢主題投資主要著眼於全球未來二、三十年發展的重要議題，包括科技創新、健康醫療、人口趨勢、氣候變遷等大趨勢投資，也較不受市場短期雜音干擾，長期持有將有機會獲取超額回報。

至於容易滿足的剛好躺平組，比較適合定存和儲蓄險等保守型金融工具來理，, 但缺點是收益率難以抵抗通膨，因此「定期定額投資」較適合剛好躺平組，用同樣定期存錢的概念，把標的從銀行定存轉換成存基金，結果可能大不同。

郭秀鳳指出，定期定額優勢在於不需花精力去判斷何時買進與賣出，且在市場波動時持續投資，反而有利於低點時擴大累積購買單位數，靜待基金單位淨值回升後帶來的獲利機會，創造先跌後漲的微笑曲線。

而喜歡多方嘗試、對人生充滿想像與挑戰勇氣的成就解鎖組，變動可能同時帶來機會和風險，財務上需要更穩定的被動現金流與妥善的保險規劃來支持，因此「固定收益投資」創造被動收入現金流，較適合給成就解鎖組的理財密碼。

被動收入來源包括收租、投資、販售訂閱服務等，而最簡單的方式便是透過固定收益投資，例如著眼於長線且能夠在任何市場週期都能帶來穩定收益的共同基金，便能提供成就解鎖組在收入變動時最好的支援。