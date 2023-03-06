客戶持續拉貨 聯詠2月營收76億元月增6%

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日公告 2 月營收 76.41 億元，月增 5.79%，年減 34.83%，累計前 2 月營收 148.65 億元，年減 38.17%；儘管首季為產業淡季，但聯詠受惠大尺寸驅動 IC 訂單延續，加上筆電與 IT 產品急單，3 月營收將持續回溫。

聯詠以美元兌新台幣 30 元匯率推算，首季營收約 222-232 億元，季減 1% 到季增 3.5%，若以中位數 227 億元推算，聯詠 3 月營收有機會再走強，呈現逐月墊高。

細分三大產品線，聯詠大尺寸驅動 IC 中，電視出貨可維持上季水準，高階顯示器與高階筆電 IT 也迎來急單；SoC 較上季成長；至於中小尺寸驅動 IC，受手機需求持續低迷影響，整體出貨估下滑，但仍看好 OLED 驅動 IC 出貨可維持上季水準。

針對價格方面，由於現階段整體市況雖有回溫，但部分產品仍在去化庫存，業界認為，首季驅動 IC 仍有降價壓力，尤其手機 TDDI，因有廠商積極清庫存，競爭較激烈，SoC 則相對穩定。

展望全年，聯詠看好，第一季經歷客戶持續庫存調整後，第二季在新品與客戶新機種出貨下，營收可望逐步恢復季節性，下半年在大陸解封與封控後獲得控制、升息進入尾聲下，終端消費需求值得期待。