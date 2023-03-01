盤中速報 - 新興(2605)急跌-2.0%報26.95元，成交8,217張

新興(2605-TW)近5分K跌速2%，01日09:03報26.95元，成交8,217張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新興(2605-TW)近5日股價上漲12.5%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.33%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9,126 張
- 外資買賣超：+6,530 張
- 投信買賣超：+2,329 張
- 自營商買賣超：+267 張
- 融資增減：+24 張
- 融券增減：+1,398 張
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投組標的成分
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