我2月製造業PMI終結連7縮 並反彈至8個月來高點

中華經濟研究院今 (3) 日公布 2 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 回升 11.0 個百分點至 51.4%，終結連 7 個月緊縮，並創 8 個月來高點，儘管製造業未來六個月展望指數仍是連 10 月緊縮，指數也續揚 5.8 個百分點至 44.7%，中經院認為，第一季景氣看起來沒有更壞，但須再觀察 3-4 月狀況。

中經院說明，PMI 五項組成指標中，新增訂單和生產轉為擴張，人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨轉為持平，部分原因是 1 月農曆春節工作天數較少具低基期效應，且今年 2 月是歷年同期營業天數最多者，使新增訂單和生產指數分別躍升 16.7、30.3 個百分點至 51.1%、62.4%，進而推升製造業 PMI 指數轉為擴張。

中經院認為，第一季景氣看起來沒有更壞，且多數製造業認為下半年將轉好，但仍需觀察 3-4 月狀況才會更明朗。

圖表：中經院提供。

2 月三大產業回報 PMI 轉為擴張，各產業依擴張速度排序為食品暨紡織產業 (51.7%)、化學暨生技醫療產業 (51.6%) 和基礎原物料產業 (50.7%)，惟電力暨機械設備產業 (45.3%) 和電子暨光學產業 (45.7%) 則持續回報 PMI 緊縮，交通工具產業 (50.0%) 回報持平。

對於未來半年，六大產業中有四大產業回報緊縮，各產業依緊縮速度排序為交通工具產業 (34.8%)、電子暨光學產業 (41.3%)、電力暨機械設備產業 (42.5%) 和食品暨紡織產業 (46.6%)，化學暨生技醫療產業 (55.4%) 轉為擴張，基礎原物料產業 (50.0%) 則持平。