鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至11.7元，預估目標價為190元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.27元下修至11.7元，其中最高估值14.27元，最低估值8.65元，預估目標價為190元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|14.27
|14.45
|最低值
|8.65
|11.17
|平均值
|11.58
|12.34
|中位數
|11.7
|12.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|40,110,000
|40,382,172.01
|最低值
|33,700,000
|36,847,037.25
|平均值
|35,739,693.24
|38,337,851.22
|中位數
|34,557,552.99
|37,571,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|15.55
|13.36
|8.37
|5.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,391,183
|27,072,342
|28,243,214
|25,852,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。