鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至12.59元，預估目標價為192.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.75元下修至12.59元，其中最高估值17.69元，最低估值9.32元，預估目標價為192.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|17.69
|18.54
|最低值
|9.32
|11.17
|平均值
|12.49
|13.67
|中位數
|12.59
|12.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|40,110,000
|41,299,819.87
|最低值
|33,700,000
|37,531,000
|平均值
|36,552,101.74
|39,301,739.05
|中位數
|37,336,813.78
|40,124,898.04
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|15.55
|13.36
|8.37
|5.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,391,183
|27,072,342
|28,243,214
|25,852,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。