股民年度盛事：近期率先公布之紀念品有哪些

一、近期率先公布之紀念品

目前率先公布的股東會紀年品，較具特色的有：系統電的十一用瑞士刀、東和鋼鐵的不銹鋼環保餐具、中鋼構的悶燒罐、聯鈞的珪藻土洗漱墊、友達的台灣產製真空包裝白米 600 公克、中橡的分隔便當盒、富采的高硼硅玻璃瓶。

二、領取資格與何時該買進？

想領股東會紀念品，要先了解你的持股公司的領取規則，根據股東會開會通知書會有 3 大情況：(1) 股東持股不限股數，均予發放紀念品，可親自領或找人代領。(2) 零股股東需親自到股東會，或是參加股東會電子投票後才能領取。(3) 需要持有 1 張股票以上才能領取股東會紀念品，想領寄年品，投資人最晚必須在「最後過戶日」下單買進，即股東會召開前 62 日。

(推薦閱讀：了解更多股東會紀念品領取攻略！)

三、熱門紀念品有哪些公司今年可期待？

先幫大家整理過去熱門的紀年品公司，首先是中鋼 (2002-TW)，中鋼紀念品是每年百萬民股東最期待的事！去年的是「精緻鈦 ONE 戶外型環保餐具」，去年公布時間為 4 月中；再來是王品(2727-TW），王品去年紀念品祭出 3000 元史上最高價值，零股股東也能領，去年公布時間為 5 月初，只是要注意今年調整成在「最後過戶日」才會公布股東會紀念品；另外，正隆(1904-TW) 紀念品多年來的傳統為「衛生紙一串」。(延伸推薦：每年必發股東會紀念品的公司)

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險