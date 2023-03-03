盤中速報 - 六角(2732)股價拉至漲停，漲停價173.5元，成交3,351張

六角(2732-TW)03日10:07上漲15.5元，股價漲停報173.5元，委買15張、委賣298張，成交3,351張。
主要業務為經營連鎖餐飲品牌。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲8.72%。
六角(2732-TW)近5日股價上漲1.95%，櫃買指數上漲2.32%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+584 張
- 外資買賣超：+675 張
- 投信買賣超：+97 張
- 自營商買賣超：-188 張
- 融資增減：-283 張
- 融券增減：-27 張
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