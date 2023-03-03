盤中速報 - 六角(2732)急拉2.41%報169.5元，成交1,909張

六角(2732-TW)近5分K漲速2.41%，03日09:40報169.5元，成交1,909張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
六角(2732-TW)近5日股價上漲1.95%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲8.72%。櫃買指數上漲2.32%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+584 張
- 外資買賣超：+675 張
- 投信買賣超：+97 張
- 自營商買賣超：-188 張
- 融資增減：-283 張
- 融券增減：-27 張
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