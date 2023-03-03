中國商務部宣示 今年是「消費提振年」 高標準落實外資國民待遇

中國商務部周四（2 日）表示，今年是「消費提振年」，要提振消費信心與活動，而且要高標準落實外資國民待遇，增強外商投資合法權益保護力道。

中國商務部部長王文濤周四在「權威部門話開局」系列主題記者會上說，將今年定為「消費提振年」，將聯合有關部門，調動各地方、產業協會、企業組織，展開系列促消費活動，營造「全年樂享 全民盛惠」消費氛圍。

「更大力道吸引和利用外資，是商務部今年的重點工作。」王文濤進一步表示，商務部會在促進投資、提升服務、擴大開放、改善環境上下更大力氣，努力留下優質外資，並引進更多高品質外資。

商務部將首次舉辦「投資中國年」系列活動，統籌各方資源，和地方一起推動招商引資常態化、系列化及多元化。

在服務和開放基礎方面，中國政府將改善外商投資環境，深入實施外商投資法及其實施條例，高標準落實外資企業國民待遇。

中國國務院副總理劉鶴周四在北京視察集成電路（積體電路）企業也提到，要給予外籍專家真正的「國民待遇」，協助企業加快引進和培養人才。

怎麼看今年外貿形勢？王文濤表示，今年外貿壓力明顯加重，主要是外需減弱，加上世界經濟衰退風險升高、保護主義、地緣政治影響，導致不少企業反映，手上訂單減少，下單延後，「大單變小，長單變短」。

王文濤說，政府的對策是今年外貿要「穩規模、優結構」。「先把規模基本盤保住，同時，隨著中國產業升級、經濟發展、綜合實力提升，外貿結構要優化，增強外貿綜合競爭力。」他表示。