〈能源盤後〉市場消化美庫存數據 中國經濟前景樂觀 原油震盪收高

在市場消化美國石油最新供應報告和中國經濟數據後，原油期貨價格周三 (1 日) 在漲跌間震盪收高。

能源資訊署 (EIA) 公布上周供應報告，美國原油供應連續第 10 周上升，但上升程度也是 5 周來最小。與此同時，中國公布一連串樂觀的經濟活動數據。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 64 美分或 0.8%，收於每桶 77.69 美元，創最近月契約自 2 月 16 日以來最高收盤價。

5 月交割 Brent 期貨價格上漲 86 美分或 1%​​，收每桶 84.31 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.6748 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 2.8738 美元，

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.3%，收每百萬 Btu 2.811 美元。

市場驅動力

EIA 周三公布，上周 (2/24 止) 美國原油庫存小幅增加 120 萬桶，為原油庫存連續第 10 週增加，但也是自 1 月 20 日止當周以來的最小單周增幅。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存增加 35 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油供應量增加了 620 萬桶，增幅要大得多。

EIA 報告也顯示，上周汽油庫存減少 90 萬桶，而蒸餾油供應增加 20 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油供應量下降 30 萬桶，以及蒸餾油供應量下降 70 萬桶。

EIA 指出，紐約商品交易所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周增加 30 萬桶。上周原油出口量為每日 560 萬桶。

彭博社能源和大宗商品專欄作家 Javier Blas 在推特上表示，這樣的出口量相當驚人，因為 10 年前美國幾乎無任何出口石油，這是創紀錄高點的總量。

EIA 數據包括截至上周原油庫存上修的 226.6 萬桶 / 日。此前一周為上修 207.3 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 認為，上修因素占很大，這表明 EIA 不僅低估美國原油產量，也低估原油淨進口量，且可能在預計近代史上最長季節性維修期中，高估了煉油廠的運行率。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 指出，3 周內已經上修超過 4500 萬桶。

與此同時，來自中國的經濟數據樂觀，表明能源需求前景更為強勁。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，由於中國經濟休眠已久，很有可能迎來強勁反彈，但能持續多久才是重點，且目前庫存是否處於高位尚未有定論。

根據中國國家統計局，中國官方 2 月製造業採購經理人指數 (PMI) 自前月的 50.1 上升至 52.6。官方 2 月非製造業 PMI (含服務和建築活動) 自前月的 54.4 上升至 56.3。

與此同時，俄羅斯計劃 3 月削減原油產量並限制出口，以應對西方國家新一輪限價和制裁行動。

原油價格 2 月走跌，部分係因市場對聯準會 (Fed) 升息的預期轉變。因為 Fed 一直難以拉低通膨，所以市場轉而預期 Fed 會加強升息，這樣的預期推升公債殖利率，也令上個月美元走漲，而美元上漲會令以美元計價的大宗商品價格承壓。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 認為，如果 Fed 下個月進一步升息，就會令美股承壓，也可能會令能源市場疲弱。但儘管如此，中國的經濟數據非常有利於能源，總體而言，能源市場肯定有上行風險。