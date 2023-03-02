京元電去年獲利創新高 每股擬配3.5元現金股利 殖利率衝8%

測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (2) 日公布去年第四季財報，受惠客戶需求些微回溫，去年第四季稅後純益 15.04 億元，季增 0.44%，年減 8.41%，每股稅後純益 1.23 元，全年稅後純益達 68.37 億元，年增 32.12%，每股稅後純益 5.59 元，雙創歷史新高。
京元電董事會也通過去年盈餘分配案，每股擬配發 3.5 元現金股利，配發率約 63%，依今日收盤價 42.45 元計算，殖利率約 8.24%，預計共發出 42.8 億元的現金。
京元電去年第四季營收 88.5 億元，季減 1.9%，年減 7.18%，毛利率 34.25%，季減 0.23 個百分點，年增 1.53 個百分點，營益率 22.9%，季減 0.78 個百分點，年增 0.55 個百分點，稅後純益 15.04 億元，季增 0.44%，年減 8.41%，每股稅後純益 1.23 元。
京元電去年全年營收 367.82 億元，年增 8.95%，毛利率 35.54%，年增 4.88 個百分點，營益率 24.92%，年增 5.35 個百分點，稅後純益 68.37 億元，年增 32.12%，每股稅後純益 5.59 元。
展望今年，京元電表示，現階段客戶需求仍弱，預計第一季是營運谷底，隨著中國解封，下半年需求可望復甦，營運呈現逐季揚，第四季將達最高峰，法人估，京元電今年營收將較去年微減 1-3%。