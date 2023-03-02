鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至8.97元，預估目標價為276.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.11元下修至8.97元，其中最高估值13.12元，最低估值6.96元，預估目標價為276.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13.12
|12.85
|14.56
|最低值
|6.96
|10.48
|14.43
|平均值
|9.22
|11.55
|14.5
|中位數
|8.97
|11.6
|14.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29,930,000
|31,655,939.72
|35,932,874
|最低值
|21,849,000
|26,054,000
|33,882,128
|平均值
|25,457,875.81
|28,742,382.1
|34,907,501
|中位數
|26,089,000
|28,978,398
|34,907,501
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.98
|10.36
|6.05
|6.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
|20,209,798
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2049/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。