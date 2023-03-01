〈能源盤後〉需求樂觀 WTI登逾一周高點 但2月原油整體收低

市場樂觀看待中國需求，原油期貨價格周二 (28 日) 上漲，收登逾一周高點，但 2 月整體收低。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.37 美元或 1.8%，收於每桶 77.05 美元，創最近月契約自 2 月 16 日以來最高收盤價，但 2 月全月下跌 2.3%，為連續第四個月下跌。

4 月交割 Brent 期貨價格上漲 1.44 美元或近 1.8%，收每桶 83.89 美元，該期貨今日收盤到期，2 月下跌 0.7%。

5 月交割 Brent 期貨價格上漲 1.41 美元或 1.7%​​，收每桶 83.45 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.4343 美元，2 月下跌 4.3%，該期貨今日收盤到期。

3 月交割的熱燃油期貨價格基本持平，收每加侖 2.8209 美元，2 月下跌 11% 以上，該期貨今日收盤到期。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 2.747 美元，2 月漲近 2.4%。

市場驅動力

WTI 和 Brent 原油期貨價格 2 月均下跌。

Infrastructure 資本管理公司執行長 Jay Hatfield 表示，2 月油價下跌係因美國和歐洲的冬季非常溫暖。此外，隨著美元走強和股價從高位回落，近期通膨數據多空交錯，且相關的 Fed 評論鷹派，這些都不利於石油。

儘管如此，自去年 12 月以來，原油一直處於交易區間，期間 WTI 底部接近 70 美元，高位在略高於 80 美元。

投資者繼續權衡中國經濟重啟後的需求前景，與此同時，俄羅斯已開始削減產量並限制出口，以應對西方國家對其實施的限價措施等制裁行動。根據外電，俄羅斯在上周末無預警停止從波蘭 Druzhba 輸油管線的石油出口。

Sevens Report Research 周二分析報告寫道，若消息屬實，油價肯定會上漲，但因經濟衰退的威脅進逼，放長遠來看，2023 年石油最有可能、阻力最小的路徑仍偏向下行。

因美國聯準會 (Fed) 與其他主要央行繼續推高利率以抑制通膨，全球經濟前景的不確定性籠罩著市場。

Swissquote Bank 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告指出，昨日每桶 WTI 原油報價仍保持在 75 美元左右，係因當前水準仍由空頭主控市場。

「但無論如何，在每桶 70 美元水準之前，預期會有穩固的支撐，因為全球石油供應仍緊繃，中國重啟，需求增加，以及美國將必須回填其石油儲備。」

美國去年自戰略石油儲備 (SPR) 中提取 1.8 億桶石油，作為俄羅斯入侵烏克蘭後油價飆升的應對措施。美政府 2 月初表示，將依循計畫再自 SPR 中出售 2600 萬桶原油。

美國能源資訊署 (EIA) 周二公布月度數據，美國 12 月原油產量為 1210.1 萬桶 / 日，低於 11 月的 1237.7 萬桶 / 日。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，EIA 下調對美國產量的預估，表明之前可能高估產量，「這點應對原油有利」。

EIA 周三將公布上周美國石油供應數據。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (2/24 止) 美國原油庫存增加 35 萬桶、汽油供應量下降 30 萬桶，以及蒸餾油供應量下降 70 萬桶。