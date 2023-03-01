道氏化學與X-energy合作在墨西哥灣岸展示核電反應堆

道氏公司 (Dow Inc)(DOW-US) 和私營公司 X-energy 周三 (1 日) 表示，它們已同意為北美一個工業基地開發和展示第一個電網規模的下一代核反應堆。

配置 4 具高溫氣冷反應堆的 X-energy Xe-100 工廠將建在道氏化學位於美國墨西哥灣沿岸的一處工廠。兩家公司計劃在今年完成選址。

核反應堆開發商們一直期待能建造比現在更小的新一代原子能發電廠，如果成功，可適用於工業廠房到農村城鎮的各種環境，以幫助擺脫排放大量溫室氣體的化石燃料。

包括拜登政府在內的下一代核反應堆的支持者表示，該技術對於應對氣候變遷至關重要。批評人士說，它們比再生能源和儲能技術更昂貴，而且開發時間太長。

X-energy 工廠將為道氏工廠提供生產產品所需的熱能和電力。道氏化學公司生產多種產品，包括用於包裝、油漆和泡沫的聚乙烯。

X-energy CEO 塞爾 (Clay Sell) 表示：「X-energy 與道氏的合作意義重大，因為這是能源密集型工業部門進一步減少排放的巨大機會。」

這些反應堆可能由高含量低濃縮鈾 (HALEU) 提供燃料，俄羅斯是其唯一生產商。美國企業 Centrus Energy Corp (LEU-US) 正試圖在美國國內生產 HALEU。

雙方協議包括高達 5000 萬美元的工程費用，其中高達一半有資格通過美國能源部的先進反應堆示範計畫獲得資助，另一半則由道氏化學資助。兩家公司將向美國核管理委員會提交建設申請。

在共和黨總統川普 2020 年執政期間，能源部選定 X-energy 提供高達 12 億美元的聯邦成本分攤資金，用於在 2030 年底前開發、許可、建造和示範可運作的先進反應堆和燃料製造設施。