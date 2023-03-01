〈台幣〉股匯走勢脫鉤 重貶1.08角收30.588元 創近2個月新低

連假期間，亞幣普遍走弱，台北股匯今 (1) 日走勢不同調，新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾 1.7 角，摜破 30.6 元關卡，隨著股市翻紅、漲幅擴大，新台幣貶幅也同步收斂，終場貶值 1.08 角，收在 30.588 元，創近 2 個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額 18.605 億美元。

台北股匯 228 連假休市期間，市場對於美國聯準會升息預期再度加溫，帶動美元走強，人民幣匯價直逼 7 關口，韓元等亞幣也走軟，新台幣今天以 30.56 元開盤，匯價一度走跌，最低來到 30.652 元，但終場貶幅收斂，收在 30.588 元，貶值 1.08 角。

台股方面，金融、鋼鐵、航運股今天壓盤，大盤一度跌逾百點，不過，台積電領軍電子股展開反攻，聯發科更一度亮燈漲停，帶動加權指數漲勢擴大，終場上漲 94.7 點，收在 15598.49 點，收復 5、10 日線及月線。三大法人合計賣超 57.3 億元，外資賣超 45.36 億元，投信逆勢連 8 買。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小跌 0.09%，人民幣則強彈 0.75%，歐元升值 0.48%，越南盾升值 0.27%，新加坡幣也小幅走揚，韓元則在平盤整理，日元貶值 0.79%，新台幣貶值 0.35%。