烏俄戰爭周年：最新政治與經濟影響整理與分析

一、本週公布美國 ISM 製造業 PMI 數據

本週最重要的就是週三公布的美國 ISM 製造業 PMI 數據，這可以讓我們更清楚美國的經濟與通膨情況，同時，2 月 24 日也是烏俄戰爭爆發周年，原先許多人以為這只是短期的衝突，但是事實跌破許多人眼鏡，兩個世界國防實力差距 20 名以上的國家進行了逾一年以上的戰爭，也讓過去這一年的通膨問題成為長期僵化的問題，也改變了歐洲長久的能源政策與生產成本結構。那在一年後的現今，又有什麼新進展嗎？

二、烏俄戰爭周年的國際政治

這一年下來，俄羅斯在烏克蘭境內並沒有取得太多更進一步的成果，甚至還有許多佔領區都被烏克蘭奪回，但是烏克蘭也確實沒有達成將俄軍徹底驅逐出去的目標。

烏俄兩軍陷入長期絞肉機的狀況。在一周年前夕，美國總統拜登突訪基輔，親自到基輔為烏克蘭打氣，也承諾更多的軍事援助。這也是一個十分強烈的政治表態，相較於一直大家認為強硬的普丁，拜登確實讓許多人沒有那麼有信心，但是這樣的拜登卻親自到與美國無直接關係的前線，而普丁卻從未到前線過。

對於各自陣營的激勵程度就此拉開。普丁對此也在最新的國情咨文做出回應， 宣布暫停削減戰略武器條約，這件事立碼震驚全世界，因為此項條約就是當初美俄兩國在歐巴馬時期為了避免日後衝突擴大以及希望共同抑制核擴散才出台的條約；雖然普丁補充這只是暫停而非退出，但是這就是更為清楚與強烈的核恐嚇，而中國則是維持一貫的曖昧立場支持俄羅斯，從以上三國的立場可以發現，短期要看到和平曙光似乎遙遙無期。

三、原物料市場與俄羅斯處境

普丁在國情咨文演說現場有提到俄羅斯的經濟，他特別提到這場戰爭對於俄羅斯反而是有利的，因為失業率創歷史低，來到 3.7%，經濟也沒有因此衰退，雖然大量品牌撤離，但是俄羅斯生活福祉沒有因此受損。就帳面數字看起來確實如此，但是真的是這樣嗎？

俄羅斯在戰爭初期，確實有因為價格飆高的原物料而受惠，尤其是他要求要購買俄羅斯石油只能用盧布結算後更是如此。國際通膨也因此飆高，造就現在高通膨的處境。但是隨著結構逐漸調整，歐洲痛定思痛擺脫對俄羅斯便宜能源的依賴後，歐洲確實完全擺脫俄羅斯的能源牽制，雖然付出的代價是能源成本去過去的數倍之多，但也獲取更大的政治空間。

去年對歐洲最重要的天然氣，可以清楚發現在歐洲訂出價格上限以及歐洲確定暖冬之後，天然氣價格一路下跌，而歐洲也得以度過最危險的冬天，原先市場擔心的歐洲衰退危機也因而消失。歐洲多了將近一年的時間建置更多儲氣設備，雖然成本上升但也無須擔心斷供的危機。

石油也跌回戰前水準，甚至比開戰當天還低，這也揭示了接下來數個月通膨增長率可能因為能源價格年成長率為負數出現顯著下滑，俄羅斯也無法再次受惠於原油價格飆漲帶來的超額報酬紅利；目前小麥就是回到戰前水準，因為黑海糧食協議依然穩定執行，隨著時間過去，只要國際原物料價格持續弱勢，或者至少沒有飆漲，時間就不是站在俄羅斯這邊。

(完整延伸閱讀：最新烏俄戰爭政治與經濟影響整理與分析)

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