盤中速報 - 裕民(2606)急跌-2.26%報60.6元，成交27,388張

裕民(2606-TW)近5分K跌速2.26%，24日09:59報60.6元，成交27,388張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
裕民(2606-TW)近5日股價上漲10.12%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.33%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,700 張
- 外資買賣超：+2,506 張
- 投信買賣超：-196 張
- 自營商買賣超：+390 張
- 融資增減：+488 張
- 融券增減：+263 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.00%
$12,700
原投組報酬率
+21.88%
$12,188
投組標的成分
40%
6643
20%
3290
20%
3661
10%
4768
10%