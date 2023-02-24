盤中速報 - 裕民(2606)急跌-2.26%報60.6元，成交27,388張

裕民(2606-TW)近5分K跌速2.26%，24日09:59報60.6元，成交27,388張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

裕民(2606-TW)近5日股價上漲10.12%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.33%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,700 張
  • 外資買賣超：+2,506 張
  • 投信買賣超：-196 張
  • 自營商買賣超：+390 張
  • 融資增減：+488 張
  • 融券增減：+263 張

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