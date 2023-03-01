盤中速報 - 聯發科(2454)股價大漲至774.0元，漲幅達7.05%

聯發科(2454-TW)01日10:36股價上漲51元，報774.0元，漲幅7.05%，成交6,458張。
聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。
近5日股價上漲4.78%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+967 張
- 外資買賣超：+933 張
- 投信買賣超：-59 張
- 自營商買賣超：+93 張
- 融資增減：+142 張
- 融券增減：-56 張
最新相關新聞
聯發科(2454-TW)01日10:36股價上漲51元，報774.0元，漲幅7.05%，成交6,458張。
聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。
近5日股價上漲4.78%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.60%
$13,660
原投組報酬率
+29.65%
$12,965
投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
5258
10%
3027
10%