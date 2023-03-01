盤中速報 - 聯發科(2454)股價大漲至774.0元，漲幅達7.05%

聯發科(2454-TW)01日10:36股價上漲51元，報774.0元，漲幅7.05%，成交6,458張。

聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。

近5日股價上漲4.78%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+967 張
  • 外資買賣超：+933 張
  • 投信買賣超：-59 張
  • 自營商買賣超：+93 張
  • 融資增減：+142 張
  • 融券增減：-56 張

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